Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград06:27

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 07:19
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Происшествия

Подруге Павленского предъявлено обвинение

Газета.Ru 13:00
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk 12:26
Фигурное катание

В Китае умер украинский фигурист Бондарь

News.ru 11:51
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Общество

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации.
РБК 06:08
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Футбол

СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина

Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
РБК вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
ФАН 13:41
Общество

Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе другой американский миллиардер – Джордж Сорос объявил о выделении $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата.
Ведомости вчера в 16:49
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
RT на русском 08:14
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
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