Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
Читать в источнике
Оценить971
с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Политика
Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Армия и оружие
Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины обвиняет ЛНР в провокации. Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов на Донбассе.
Авто
Porsche представил фирменный обвес для нового купе 911
Компания Porsche представила фирменный обвес для нового купе 911 — пакет деталей получил название SportDesign.
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка выпустила свой первый гаджет
Компания «СберДевайсы» выпустила на рынок ТВ-приставки Okko Smart Box, разработанные для онлайн-кинотеатра Okko, пишет РБК.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Общество
У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус
Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
Политика
Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Футбол
В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти
Не исключено, что он тоже уйдет из «Химок», сообщает «Чемпионат». После 25 туров клуб занимает в Олимп-ФНЛ 3-е место.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Кино
Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»
В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel "Веном".
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Футбол
Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити».
Футбол
Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Происшествия
Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году
В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Общество
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Политика
В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.