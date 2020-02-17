Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30
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Происшествия

СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
Политика

Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Общество

Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Армия и оружие

Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины обвиняет ЛНР в провокации. Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов на Донбассе.
Piter.tv 05:06
Авто

Porsche представил фирменный обвес для нового купе 911

Компания Porsche представила фирменный обвес для нового купе 911 — пакет деталей получил название SportDesign.
Коммерсантъ 02:34
Гаджеты

«Дочка» Сбербанка выпустила свой первый гаджет

Компания «СберДевайсы» выпустила на рынок ТВ-приставки Okko Smart Box, разработанные для онлайн-кинотеатра Okko, пишет РБК.
Forbes 02:05
Автоспорт

«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах

Чемпионат 05:02
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Общество

У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус

Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
РЕН ТВ 02:37
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Футбол

В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти

Не исключено, что он тоже уйдет из «Химок», сообщает «Чемпионат». После 25 туров клуб занимает в Олимп-ФНЛ 3-е место.
Sports.ru 02:55
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru 03:21
Кино

Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»

В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel "Веном".
Газета.Ru 04:02
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Футбол

Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити».
Sport24.ru 03:10
Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

BFM.ru 05:19
Происшествия

Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году

В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Коммерсантъ 02:57
Общество

На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Woman.ru 02:31
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Политика

В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.
RT на русском 05:12
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
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