Экономика
Газета.RuОснования для блокировки счетов банками станут новыми
Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. "Антиотмывочное" законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.
Читать в источнике
Оценить936
с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика
Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии
Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
Банк в Москве эвакуировали из-за «радиоактивной» старушки
Была проведена эвакуация, всех посетителей банка и персонал вывели, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Политика
Путин назначил нового посла России в Венесуэле
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
Наука
Ученые рассказали, почему мозг беременных плохо адаптируется
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Общество
Ростовский книжный магазин присоединился к всероссийской забастовке
Ростовский книжный магазин «В порядке» присоединился к всероссийской акции протеста, организованной в поддержку осужденных по делу «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России, — прим.ред.). Информация об этом опубликована в группе магазина в «Вконтакте».
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан
В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
Политика
В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск
Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков
В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России
Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.