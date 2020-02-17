Экономика

Газета.RuГазета.RuОснования для блокировки счетов банками станут новыми

Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. "Антиотмывочное" законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

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News.ru08:25

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Энергетика

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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
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Банк в Москве эвакуировали из-за «радиоактивной» старушки

Была проведена эвакуация, всех посетителей банка и персонал вывели, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Московский Комсомолец 09:03
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ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Политика

Путин назначил нового посла России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
RT на русском 09:58
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
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Ученые рассказали, почему мозг беременных плохо адаптируется

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
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А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
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Общество

Ростовский книжный магазин присоединился к всероссийской забастовке

Ростовский книжный магазин «В порядке» присоединился к всероссийской акции протеста, организованной в поддержку осужденных по делу «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России, — прим.ред.). Информация об этом опубликована в группе магазина в «Вконтакте».
Блокнот Ростов-на-Дону 09:00
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Российская газета 08:03
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес

Елена Степаненко запустит новое юмористическое телешоу

iReactor 09:52
Общество

Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess

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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
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За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
ГТРК Липецк 08:25
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В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск

Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.
RT на русском 15 февраля в 12:13
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков

В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
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Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет

12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Pravda.Ru 05:55
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
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Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
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Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Энергетика

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
REGNUM 09:31
Авто

Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России

Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
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