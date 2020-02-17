Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
Читать в источнике
Оценить975
с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО. В Донбассе обострение ситуации
Созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) инициировал президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля, сообщил президент в своем Telegram-канале.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР
Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.
Здоровье
В школах Челябинска продлили карантин
Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra назвали лучшим в мире
Эксперты после изучения дисплея смартфона назвали его лучшим из существующих в мире.
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Общество
ГЖИ штрафует саратовцев за отказ от заключения договоров с газовиками
Сегодня члены комитета Саратовской облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсудили вопрос о заключении договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования и мерах, принимаемых в целях их своевременного заключения.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Футбол
Каррагер: «Ман Сити» нужно было отстранить сейчас. Что будет, если они выиграют ЛЧ?
Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер раскритиковал решение УЕФА оставить «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на отстранение клуба от турнира на два сезона, которое вступит в силу летом.
Армия и оружие
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью.
Наука
Иммунные клетки консультируются с клетками-соседями
В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Nature Communications, специалисты нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Игры
Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Общество
Роскачество нашло в тушеной говядине ДНК лошади
Ни одна из 23 марок тушеной говядины высшего сорта не соответствует опережающему стандарту Российской системы качества, а в одной из них найдены ДНК лошади.
Общество
Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии
Во вторник, преследуемые сотнями судебных исков о сексуальном насилии, "Бойскауты Америки" подали прошение о рассмотрении дела банкротства организации в федеральный суд в Уилмингтоне, штат Делавэр.