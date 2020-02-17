Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15
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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

РИА Новости вчера в 10:59
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В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
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Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
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Lenta.ru вчера в 15:52
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В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Происшествия

В Псковской гимназии школьник ударил педагога

На кадрах видно, как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ бьёт женщину по лицу.
Говорит Москва 02:27
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Политика

Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Lenta.ru 02:29
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
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Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах

Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
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Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 02:46
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Экономика

Marathon Group купила за 2 млрд рублей долю в «Магните»

ООО «Нацбиопродукт», входящее в Marathon Group Александра Винокурова, купило за два миллиарда рублей примерно 0,5% акций торговой сети «Магнит».
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Происшествия

Направлено в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне»

Российская газета 03:14
Происшествия

Уголовное дело о хищениях в Суворовском училище возбудили в Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении чиновника Минобороны Юрия Домолазова.
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Катрич возвращается в «Краснодар»

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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
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Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
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Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
РИА Новости вчера в 15:48
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Новый Porsche 911 обзавелся аэродинамическими улучшениями

Разработку нового аэродинамического пакета вели в центре Porsche.
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Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»

Завершив игровую карьеру, Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии с 2018 по 2019 годы, а затем работал президентом ФК «Алания».
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В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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