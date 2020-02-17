Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Наука
10 способов умереть, которые так любят взрослые
Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Футбол
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Здоровье
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Шоу-бизнес
Якубович озвучил размер своей пенсии
Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
Происшествия
ФСБ задержала главу особой экономической зоны «Титановая долина»
В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Авто
В Южно-Сахалинске появились газовые эвакуаторы для «крузаков» и «сафарей»
Грузоподъемность машины ограничена мощностью механизма "подвеса машины" — для большей безопасности его грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Хоккей
Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Футбол
Федор Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
Футбол
Семак оценил первый гол Малкома за «Зенит»
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Малкома за питерскую команду и оценил функциональное состояние своих игроков.
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Политика
Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах
Хозяин Белого дома обвинил экс-мэра в масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию, распылении денег только ради того, чтобы получатели его денежных выплат с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее.
Здоровье
Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом
Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Футбол
Балотелли обвинила в изнасиловании его партнёрша по сексу
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.