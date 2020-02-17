Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград06:27

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Наука

10 способов умереть, которые так любят взрослые

Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
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Футбол

Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
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Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
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Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
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Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Газета.Ru 05:31
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Шоу-бизнес

Якубович озвучил размер своей пенсии

Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
ФАН 19:58
Происшествия

ФСБ задержала главу особой экономической зоны «Титановая долина»

В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
REGNUM вчера в 12:28
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru 08:44
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru 14:44
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:06
Политика

Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия 17:48
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости 10:53
Авто

В Южно-Сахалинске появились газовые эвакуаторы для «крузаков» и «сафарей»

Грузоподъемность машины ограничена мощностью механизма "подвеса машины" — для большей безопасности его грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Сахалин.Инфо 20:17
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Общество

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию

Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
BFM.ru 12:33
Хоккей

Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт

На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Футбол

Федор Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании

Интерфакс-Спорт 16 февраля в 15:12
Космос

NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
АМИТЕЛ вчера в 03:36
Политика

Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
iReactor 07:12
Футбол

Семак оценил первый гол Малкома за «Зенит»

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Малкома за питерскую команду и оценил функциональное состояние своих игроков.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:22
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК 13:16
Политика

Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах

Хозяин Белого дома обвинил экс-мэра в масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию, распылении денег только ради того, чтобы получатели его денежных выплат с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее.
Российская газета 17:47
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва 03:04
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери

Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Ruposters.ru 04:04
Футбол

Балотелли обвинила в изнасиловании его партнёрша по сексу

RT на русском 16:45
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru вчера в 09:41
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