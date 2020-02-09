Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.
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Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъ17:17

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

ИА БанкИнформСервис07 февраля в 05:35

Банк России вновь снизил ключевую ставку до 6%

Mirmol.ru08 февраля в 00:14

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости08 февраля в 00:00

Банк России снизил ключевую ставку до 6% - кредиты подешевеют

ZAB.RU07 февраля в 21:56

Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

РЕН ТВ07 февраля в 18:35

Эпидемия в Китае может повлиять на перспективы понижения ставки ЦБ РФ в марте

ПРАЙМ04:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Политика

Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
ТАСС 18:05
Общество

«Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Морская платформа предоставляет определенные выгоды для этого: она может быть переведена на выгодные для запуска позиции (в район экватора), что позволит доставлять на орбиту спутники даже при помощи относительно маломощных ракет.
Хакасия-Информ 00:24
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации 00:33
Музыка

Скандалистка Ницой гнусно обозвала членов жюри национального отбора на «Евровидение»

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.
Украина.ру 07:24
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ вчера в 22:10
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 08:25
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru 11:32
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Армия и оружие

Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

RT на русском 14:52
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Технологии

Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса

Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Ридус 08:26
Здоровье

Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

Российская газета 07:13
Кино

Создатели «Сватов» заявили, что новый сезон выйдет не раньше 2021 года

Rostov.ru 06:43
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

РИА Новости 09:36
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

РИА Новости 18:13
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru 13:16
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Metaratings вчера в 11:31
Общество

Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.
РБК вчера в 15:35
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Здоровье

Названы сроки пика распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Космос

NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году

В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
ТАСС 14:12
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Общество

На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
ТАСС 01:37
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
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