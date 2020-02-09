Финансы
РИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.
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Политика
Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
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Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
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Скандалистка Ницой гнусно обозвала членов жюри национального отбора на «Евровидение»
Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
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Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
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Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
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Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Севильей»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Общество
Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками
Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Здоровье
Названы сроки пика распространения коронавируса
Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
Космос
NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году
В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.