Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

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