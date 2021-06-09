Решение повысить ставку с 4,5 до 5% было принято на прошлом заседании Центробанка. Его объяснили быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. В связи с этим ЦБ ожидает примерный рост цен на 4,7–5,2%. Инфляция в размере 4% должна вернутся к середине 2022 года.

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