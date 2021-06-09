Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Центробанк может повысить ключевую ставку из-за растущей инфляции

Решение повысить ставку с 4,5 до 5% было принято на прошлом заседании Центробанка. Его объяснили быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. В связи с этим ЦБ ожидает примерный рост цен на 4,7–5,2%. Инфляция в размере 4% должна вернутся к середине 2022 года.В источнике

Подробнее о событии

Эксперт оценил, чем для российской экономики обернется рост ключевой ставки ЦБ

Радио Комсомольская правда9 июня в 06:37

Эксперт: Центробанк покажет инфляции «кузькину мать»

Infox.ru8 июня в 05:14

Центробанк может отреагировать на рост инфляции повышением ключевой ставки

НовостиВолгограда.ру9 июня в 03:21

Центробанк может повысить ключевую ставку из-за растущей инфляции

БК559 июня в 04:23

Центробанк в пятницу повысит ключевую ставку на 0,25% или на 0,5%. Все дело в инфляции – в мае она стала выше 6%

Банки Сегодня8 июня в 05:01
Интересное

Астероид Психея может быть не таким, как принято считать

Астрономы в течение многих лет считали, что астероид (16) Психея — это часть железного ядра небольшой планеты, сформировавшейся при рождении Солнечной системы, однако новые исследования заставляют сомневаться этом.
Planet Todayвчера в 08:43

Путин подписал закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности

Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства Украины, занимать государственные и муниципальные должности.
РИА Новости06:54