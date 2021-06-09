Центробанк может повысить ключевую ставку из-за растущей инфляции
Решение повысить ставку с 4,5 до 5% было принято на прошлом заседании Центробанка. Его объяснили быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. В связи с этим ЦБ ожидает примерный рост цен на 4,7–5,2%. Инфляция в размере 4% должна вернутся к середине 2022 года.В источнике
Эксперт оценил, чем для российской экономики обернется рост ключевой ставки ЦБ
Радио Комсомольская правда9 июня в 06:37
Центробанк может отреагировать на рост инфляции повышением ключевой ставки
НовостиВолгограда.ру9 июня в 03:21