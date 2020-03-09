Финансы

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦентробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
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с чего всё началось
Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается
 на сайте регулятора.
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