Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

с чего всё началось

Центробанк России с 1 января начал взимать плату за использование Системы быстрых платежей. Сейчас в ней более 30 участников, включая десять крупнейших банков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей.

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