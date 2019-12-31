Экономика

BFM.ruBFM.ruЦентробанк начал брать плату за использование Системы быстрых платежей

Центробанк России с 1 января начал взимать плату за использование Системы быстрых платежей. Сейчас в ней более 30 участников, включая десять крупнейших банков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Lenta.ru31.12.19 в 18:03

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известия31.12.19 в 21:39

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском31.12.19 в 20:57

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

РБК31.12.19 в 23:16

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru31.12.19 в 17:05

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33
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