с чего всё началось

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Политика США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.

Интернет Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7 Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.

Кино Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы» В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».

Космос NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.

Общество США эвакуировали из Уханя более 800 человек Американские власти эвакуировали более 800 граждан США и их родственников из Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Экономика Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6% Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).

Наука Запах роз помогает учиться новому Один класс учился как обычно, а во втором на парте у каждого ученика стояли палочки с ароматом роз.

Армия и оружие Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.

Политика Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Рим обсудил с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте вопрос закрытия представительских центров ДНР и ЛНР в Италии.

Шоу-бизнес Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.

Политика Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".