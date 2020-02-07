Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Читать в источнике
Комментировать889
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъвчера в 14:58

Подробнее о событии

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ruвчера в 13:03

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ruвчера в 07:30

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банквчера в 09:16

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 10:24

Набиуллина отметила высокую вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ТАССвчера в 08:06

В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

РИА Новостивчера в 06:19

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМвчера в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Футбол

Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег

Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
ODDS.ru 13:39
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза вчера в 01:10
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
Общество

Ещё у трёх пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Говорит Москва вчера в 23:51
Происшествия

Таиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

Газета.Ru 15:46
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
РЕН ТВ вчера в 17:55
Политика

В России могут упростить получение гражданства

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства.
Expert.ru 06 февраля в 23:28
Кино

Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»

В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Культуромания 06 февраля в 05:35
Космос

NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
SM News вчера в 14:19
Общество

США эвакуировали из Уханя более 800 человек

Американские власти эвакуировали более 800 граждан США и их родственников из Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
ТАСС 12:46
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер 02:37
Происшествия

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известия 14:26
Политика

Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
RT на русском 19:05
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания вчера в 06:30
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Наука

Запах роз помогает учиться новому

Один класс учился как обычно, а во втором на парте у каждого ученика стояли палочки с ароматом роз.
Вестник Кавказа 06 февраля в 22:48
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Экономика сегодня 17:10
Армия и оружие

Очевидцы поделились воспоминаниями о штурме Грозного в 2000 году

Жителям Грозного приходилось прятаться в подвалах от непрерывных обстрелов, рассказали в 20-ю годовщину штурма чеченской столицы очевидцы тех событий.
Кавказский узел 06 февраля в 08:12
Политика

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Рим обсудил с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте вопрос закрытия представительских центров ДНР и ЛНР в Италии.
Московский Комсомолец вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru 12:00
Здоровье

Испанский диетолог рассказал, как распознать жировую болезнь печени

Испанский диетолог Айтор Санчес пояснил, употребление каких продуктов необходимо избегать человеку с жировой болезнью печени.
Газета.Ru 01:17
Космос

Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса

Новый День 06 февраля в 17:30
Политика

Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове

Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
REGNUM вчера в 10:03
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Космос

NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное