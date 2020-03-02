Финансы
Пенза-ПрессЦентробанк начал поднимать курсы доллара и евро
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Комментарии
Финансы
Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%
Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.
Здоровье
Депутат: Из Турковского района врачи бегут в Пензу
Санинский не оставил тему и сообщил, что в прошлом году шесть врачей из района уехали в соседнюю Пензенскую область, так как там предоставляют жилье и "выдают сертификат на 1,4 миллиона рублей".
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Здоровье
В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Политика
Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии
Недавнее решение правительства Сирии о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб и заявление, что Россия больше не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации неизбежно ведет к резкому укреплению антироссийских позиций в руководстве Турции.
Культура
Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе
В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Общество
Правительство запретило вывозить медицинские маски из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Здоровье
В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий
Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
Политика
У Непала возникли проблемы с оплатой Ми-17
Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил посол южноазиатской республики в России Риши Рам Гхимире.
Шоу-бизнес
31-летняя Кристина Асмус срочно набирает вес
Склонная от природы к полноте Кристина Асмус тоже всегда отчаянно боролась за стройность, за что ее часто критиковали подписчики.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Экономика
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.