Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 марта.

Финансы Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5% Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.

Здоровье Депутат: Из Турковского района врачи бегут в Пензу Санинский не оставил тему и сообщил, что в прошлом году шесть врачей из района уехали в соседнюю Пензенскую область, так как там предоставляют жилье и "выдают сертификат на 1,4 миллиона рублей".

Происшествия В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Происшествия Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.

Политика Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник» Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.

Экономика Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Армия и оружие Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии Недавнее решение правительства Сирии о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб и заявление, что Россия больше не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации неизбежно ведет к резкому укреплению антироссийских позиций в руководстве Турции.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика У Непала возникли проблемы с оплатой Ми-17 Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил посол южноазиатской республики в России Риши Рам Гхимире.