Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессЦентробанк начал поднимать курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 марта.
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Официальный курс доллара на среду повышен до 66,44 рубля

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ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,4437 руб

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Курсы доллара и евро на 4 марта

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Официальный курс доллара слегка повышен, евро прибавил больше

Росбалтвчера в 05:21

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

РИА Новостивчера в 04:54

Банк России на 4 марта повысил курс евро к рублю более чем на 52 копейки до 73.9385 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 66.4437 руб

АК&Мвчера в 04:40
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Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

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