Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Политика Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Футбол Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020 Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.

Экономика Биржи США приостановили торги после обвала фондовых индексов В среду, 18 марта, торги на биржах Соединенных Штатов были приостановлены после того, как основные фондовые индексы упали на 7%. По состоянию на 20.02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,82%, до 19576,75 пункта.

Энергетика США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Футбол Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».