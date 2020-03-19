Коронавирус
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
Читать в источнике
Оценить530
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:58, Ашберн
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Хоккей
Сушинский оценил игру омского «Авангарда» в сезоне на тройку
С оценкой прошедшего сезона выступил президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский, сообщает matchtv.ru.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
79-летняя женщина с коронавирусом нового типа умерла в московской больнице.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Футбол
Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Экономика
Биржи США приостановили торги после обвала фондовых индексов
В среду, 18 марта, торги на биржах Соединенных Штатов были приостановлены после того, как основные фондовые индексы упали на 7%. По состоянию на 20.02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,82%, до 19576,75 пункта.
Армия и оружие
Комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы
На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют береговой ракетный комплекс "Бал".
Энергетика
США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Шоу-бизнес
Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем
На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
Общество
«Роскосмос» рассекретил документы о выходе Леонова в открытый космос
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Армия и оружие
В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Футбол
Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Экономика
Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%
Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.
Футбол
Динияр Билялетдинов назвал «фольклором от Ткаченко» слухи, согласно которым из-за него сорвался трансфер Смолова в «Вест Хэм»
Ранее Ткаченко заявил, что трансфер Федора Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.