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Центробанк начнет эксперимент со сбором монет у россиян

Центробанк в 2022 году запланировал запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемники. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в пресс-службе регулятора.В источнике
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Центробанк начнет собирать монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Центробанк начнет собирать монеты у россиян

РИА Новостивчера в 14:06

У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ruвчера в 15:09

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

Рамблервчера в 12:56

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
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