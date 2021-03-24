Центробанк в 2022 году запланировал запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемники. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в пресс-службе регулятора.

С чего всё началось Центробанк начнет собирать монеты у россиян В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора. РИА Новости вчера в 14:06