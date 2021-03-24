Центробанк начнет эксперимент со сбором монет у россиян
Центробанк в 2022 году запланировал запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемники. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в пресс-службе регулятора.В источнике
С чего всё началось
Центробанк начнет собирать монеты у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06