Финансы
ФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку
Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
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В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц
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За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4 — за весь прошлый год было продано 949 919 таких машин.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
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Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
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АПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавируса
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Путин оценил уровень развития взаимоотношений России и Южной Осетии
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Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
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Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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ВОЗ объявила коронавирус пандемией
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Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
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Раскрыта главная особенность iPhone 12
О главной особенности iPhone 12 со ссылкой на источники на производстве сообщило издание Fast Company.
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
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