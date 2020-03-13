Финансы

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку

Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
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