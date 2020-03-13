Финансы

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку

Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эксперты предсказали ужесточение монетарной политики ЦБ

Известиявчера в 19:10

Высока вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 125-175 б.п. в марте

Finam.Ruвчера в 07:40

«Известия» опубликовали прогноз на повышение Центробанком РФ ключевой ставки

Znak.comвчера в 21:16

Центробанк готовится поднять ключевую ставку. Когда и как сильно подорожает ипотека?

66.ruвчера в 23:13

Центробанк начнет повышать ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 23:32

Центробанк может поднять ключевую ставку

Рамблер03:20

СМИ: Центробанк РФ может поднять ключевую ставку

Хакасия-Информ03:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:24, Ашберн

Комментарии

Наука

Молотый кофе стал основой универсальной фрикционной площадки

Инженеры из Германии и Украины создали универсальную фрикционную площадку, создающую высокую силу трения при контакте с разными поверхностями, в том числе гладкими и шероховатыми.
N+1 09:46
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

По данным Bloomberg, Белый дом вынудил Индонезию отказаться от приобретения у России истребителей Су-35.
Военное дело вчера в 22:52
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Футбол

Колосков: зачем закрывать трибуны в Екатеринбурге или Татарстане, если там нет заболевших?

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о необходимости введения ограничений в Российской Премьер-Лиге в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Чемпионат 13:04
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13:31
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Космос

У Китая больше нет спутника, наблюдающего за Антарктидой

Красная весна 10:52
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

На сайте Минздрава появился раздел про коронавирус

На сайте министерства здравоохранения России появился раздел, посвященный коронавирусу.
Rambler News Service 10:23
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек

ТК Звезда 13:39
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Футбол

Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Чемпионат 13:03
Футбол

УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Общество

На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий

На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Вести.Ru 13:03
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Футбол

Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом

Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
РИА Новости 14:06
Наука

Найден несложный способ миновать биопсию при диагностике рака простаты

Ученые разработали новый тест, чтобы определить «следы» рака простаты в крови.
МедиаПоток 04:46
Армия и оружие

Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне

Народные новости 00:42
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Общество

В танке Т-35 нашли письмо времен ВОВ

Родственники курсанта, чье письмо времен Великой Отечественной войны было обнаружено реставраторами в танке Т-35, нашлись в Казахстане.
Взгляд.ру 13:43
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Биатлон

Биатлонистка Куклина стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти.
РБК 13:25
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Политика

Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса

«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.
RT на русском 14:05
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России

С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
Live24 03:16
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное