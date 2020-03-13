Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.

Наука Молотый кофе стал основой универсальной фрикционной площадки Инженеры из Германии и Украины создали универсальную фрикционную площадку, создающую высокую силу трения при контакте с разными поверхностями, в том числе гладкими и шероховатыми.

Общество Россия ограничит авиасообщение со странами Европы Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Общество На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Футбол Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Политика Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса «Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.