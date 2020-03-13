Финансы
ФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку
Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
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Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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Биатлон
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«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.
Гаджеты
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Политика
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