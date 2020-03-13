Финансы
ФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку
Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
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Автоспорт
Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Авто
Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos
В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Хоккей
ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
Общество
Продажи антидепрессантов выросли в РФ
Продажи антидепрессантов в России показывали стабильный прирост в течение последних двух недель февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Энергетика
Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне
Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
Футбол
Линекер — о пародии ПСЖ на Холанда: «Недостойно»
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о поведении игроков ПСЖ, которые после ответного матча 1/8 финала ЛЧ против "Боруссии" спародировали празднование форварда дортмундцев Эрлинга Холанда сначала на поле, а затем выложили видео из раздевалки:Недостойно.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Экономика
«РусАл» отчитался о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза
Прибыль объединенной компании за прошлый год сократилась по сравнению с предыдущим периодом в 1,77 раза, составив $960 миллионов.
Происшествия
Подмосковный Хатико сторожит памятник погибшим хозяевам более 15 лет
В Московской области пес более 15 лет сторожит памятник, установленный на месте аварии, в результате которой погибли его хозяева.
Хоккей
НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.