Финансы

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк начнет повышать ключевую ставку

Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики. Вслед за этим поднимутся ставки по вкладам и по кредитам. Отмечается, что решение ЦБ будет зависеть от курса рубля.
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Высока вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 125-175 б.п. в марте

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«Резкие шаги»: Центробанк повысит ключевую ставку

IrkutskMedia02:00
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