Проект будет реализован при помощи технологического партнера. Детали о местах установки и их количестве будет определен позже. По данным Центробанка, в начале 2020 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

С чего всё началось Размен имеет значение Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России. Российская газета 12:02