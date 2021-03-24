Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Центробанк начнет сбор монет у россиян

Проект будет реализован при помощи технологического партнера. Детали о местах установки и их количестве будет определен позже. По данным Центробанка, в начале 2020 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.В источнике
Газета.Ru
News.ru
ПРАЙМ
Общественная служба новостей
Аргументы недели
Рамблер
НТВ
Ридус
Lenta.ru
РИА Новости
Вечерняя Москва
Московский Комсомолец
С чего всё началось

Размен имеет значение

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газета12:02

Подробнее о событии

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ru13:03

ЦБ начнет эксперимент со сбором монет у россиян

Московский Комсомолец14:22

Центробанк начнет собирать монеты у россиян

РИА Новости14:06

Центробанк запустит эксперимент по сбору монет у россиян

НТВ13:49

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

Говорит Москва14:24

В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

Рамблер12:56

Размен имеет значение

Российская газета12:02
Интересное

В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения

Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости13:58

В Петербурге началось строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом

В Петербурге началось строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским проспектом и перспективной Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).
РИА Новости09:42

Авербух пожелал Трусовой успешного выступления в произвольной программе на ЧМ

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на неудачное выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
RT на русском12:45