Экономика

РБКРБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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«Потом свои деньги не найдем» — профсоюз о выплате зарплаты по номеру телефона

Телеканал 360°вчера в 13:11

Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

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В России пообещали выдавать зарплаты по-новому

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Выплату зарплат по номеру телефона запустят к концу 2020 года

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RT на русскомвчера в 10:03

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБКвчера в 05:46

ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАССвчера в 04:46
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Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
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Именно поэтому нынешний владелец «Морского старта» — компания S7 Space — начала переговоры о создании новых ракет с «Роскосмосом».
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Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
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В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

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В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
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Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом

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68-летний Олег Газманов показал, как отдыхает на Мальдивах

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ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе

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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

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