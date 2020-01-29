Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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«Потом свои деньги не найдем» — профсоюз о выплате зарплаты по номеру телефона
Телеканал 360°вчера в 13:11
Эксперт прокомментировал планы запустить перечисление зарплат через Систему быстрых платежей
RT на русскомвчера в 10:03
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Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
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Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Футбол
«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»
Чешский клуб выкупил трансфер 21-летнего российского футболиста. Татаев выступал за «Младу» на правах аренды с января 2019 года.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента
С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Экономика
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.
Здоровье
Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Армия и оружие
РКЦ «Прогресс» готов создать новую ракету для «Морского старта»
Именно поэтому нынешний владелец «Морского старта» — компания S7 Space — начала переговоры о создании новых ракет с «Роскосмосом».
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Шоу-бизнес
Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в квартире-дворце
Балерина поделилась с «Комсомолкой»: первая официальная брачная ночь пройдет в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 млн рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Политика
Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века»
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Экономика
Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
Резервный фонд правительства увеличится на 169,4 миллиарда рублей.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов показал, как отдыхает на Мальдивах
Газманов даже выложил в своем аккаунте социальной сети Instagram видео, на котором ныряет в бассейн в откровенных плавках.
Армия и оружие
ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Общество
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Политика