Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

с чего всё началось

С начала года в России выявили 240 финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. За девять месяцев 2019 года Центробанк выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

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