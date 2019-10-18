Экономика
РБКЦентробанк насчитал в России 240 финансовых пирамид
С начала года в России выявили 240 финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. За девять месяцев 2019 года Центробанк выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.ТАСС01:01
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Политика
Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Происшествия
Виновник ночной аварии в Петербурге был пьян: уже две жертвы
Предполагаемый виновник ночной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Политика
Михаил Федотов покинет пост главы СПЧ в ближайшие дни
Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.
Шоу-бизнес
Епифанцев оставил экс-жену и сыновей без жилья
Футбол
«СЭ» сравнил тренера «Спартака» Тедеско с джокером
Известное спортивное издание России «Спорт-экспресс» выставило на обложку тренера «Спартака» Доменико Тедеско в образе джокера, хотя больше это напоминает шута или клоуна из цирка - интересный образ, мягко говоря.
Культура
Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом
Политика
В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии
Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова поздравила Тимати с рождением сына
Бывшая возлюбленная исполнителя Алена Шишкова трогательно поздравила молодых родителей с рождением сына.
Общество
Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".
Политика
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7
Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
В Барселоне из-за протестов закрыли собор Саграда-Фамилия
В Барселоне группа протестующих граждан заблокировала вход в собор Саграда-Фамилия.
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Политика
Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США
Прокуратура США захотела получить доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором не сообщалось ранее, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Армия и оружие
Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019».
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча
В организации договорного матча в Лиге чемпионов обвинили бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.