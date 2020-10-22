Центробанк нашел способ защитить пенсионные накопления россиян
Нововведения касаются двух категорий резервов: накопительных пенсий, переданных в управление негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до "заморозки" в 2014 году, а также добровольных взносов россиян в рамках пенсионного страхования.В источнике
С чего всё началось
Пенсионным деньгам ограничат риски
Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, говоря о сокращении лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, отмечает, что многолетний тренд снижения ставок уже давно оказывает давление на пенсионные системы во всем мире и это вынуждает регулятора расширять список долговых инструментов за счет более рисковых и доходных.
Ведомостивчера в 16:42
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Пенсионные накопления россиян больше не пропадут? Жесткое правило Центробанка
Konkurent.ru19 октября в 18:34