В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.