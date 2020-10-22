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Центробанк нашел способ защитить пенсионные накопления россиян

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Ведомости
The Moscow Post
Konkurent.ru
Нововведения касаются двух категорий резервов: накопительных пенсий, переданных в управление негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до "заморозки" в 2014 году, а также добровольных взносов россиян в рамках пенсионного страхования.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пенсионным деньгам ограничат риски

Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, говоря о сокращении лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, отмечает, что многолетний тренд снижения ставок уже давно оказывает давление на пенсионные системы во всем мире и это вынуждает регулятора расширять список долговых инструментов за счет более рисковых и доходных.
Ведомостивчера в 16:42
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Московский Комсомолец

Пенсионные деньги россиян защитят

Московский Комсомолец03:27
Lenta.ru

Пенсии россиян защитят

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

Власти нашли новый способ защитить пенсии россиян

ПРАЙМ02:41
Smolnarod.ru

Пенсии россиян защитят

Smolnarod.ru03:17
Ведомости

Пенсионным деньгам ограничат риски

Ведомостивчера в 16:42
Konkurent.ru

Пенсионные накопления россиян больше не пропадут? Жесткое правило Центробанка

Konkurent.ru19 октября в 18:34
Долг.рф

Пенсии приберегут от рынка

Долг.рф19 октября в 09:51

Банк России не станет менять ставку перед выборами в США

Трейдеры и большинство экономистов делают ставку на то, что регулятор предпочтет осторожность и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% с учетом факта волатильности рубля и угрозы новых санкций, если Джо Байден победит на выборах.
Profinance.ru04:38

В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.
Газета.Ru02:21

СК расследует дело в отношении главы ГК Petropavlovsk

Следственный комитет сообщает, что Мещеряков подозревается в причинении ущерба АО "Покровский рудник" на сумму 450 тыс. руб. ГК Petropavlovsk является одной из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в стране.
BFM.ru04:39

США не пойдут на вывод оставшихся войск из Сирии в обмен на освобождение американцев

По словам источников издания, власти США рассчитывали, что Патель сможет договориться об освобождении двух человек, имеющих американское гражданство, которые находятся в Сирии.
ТАССвчера в 15:15

Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление информации от СВР на регулярной основе

Президент Белоруссии предположил, что его встреча с главой СВР "произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете".
ТАСС05:02

Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 500 000 рублей

Росздравнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» к административной ответственности по ч.2. ст.6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»).
Ведомости03:32

Россия выступит против резолюции США на основе доклада ОЗХО по Сирии

США попытаются внести в Совет безопасности ООН резолюцию против Сирии на основе представленного накануне доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), Москва не может согласиться с этим документом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости04:43