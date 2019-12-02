Финансы
Банки.руЦентробанк назвал факторы повышения устойчивости банковского сектора
Одним из факторов снижения системных рисков банковского сектора в течение II—III кварталов текущего года было улучшение качества кредитного портфеля: сокращение доли ссуд IV и V категорий качества.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Терминал «ТранксКонтейнера» в Ленобласти работает после пожара
Пожар, произошедший ночью 3 декабря в ангаре, расположенном на территории контейнерного терминала "ТрансКонтейнера" в Шушарах (Ленинградская область), был ограничен складом №1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали.
Общество
Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Энергетика
ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Политика
Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Футбол
Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч», сообщает Sports.ru.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Барнауле водитель снёс остановку с людьми
Как сообщают алтайские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев, на проспекте Ленина, возле Алтайского медуниверситета, водитель на автомобиле Nissan после ДТП влетел в остановку с людьми.
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Авто
Для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Армия и оружие
НАТО без России
Сергей Строкань об эволюции отношений Москвы с Североатлантическим альянсом Лондонский саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, станет для евроатлантического сообщества особым форумом.