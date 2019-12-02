Финансы

Банки.руБанки.руЦентробанк назвал факторы повышения устойчивости банковского сектора

Одним из факторов снижения системных рисков банковского сектора в течение II—III кварталов текущего года было улучшение качества кредитного портфеля: сокращение доли ссуд IV и V категорий качества.
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