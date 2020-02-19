с чего всё началось

В 2019 году мошенники украли в России со счетов физических и юридических лиц почти 6,5 млрд рублей, при этом больше всего денег похищается при покупках в интернете. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа Банка России, размещенном на его сайте.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Армия и оружие США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

Футбол Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу пройдет 24 марта Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу назначено на 24 марта, сообщает сайт арбитражного суда города Москвы.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.

Авто Россияне назвали автомобили своей мечты Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.

Технологии Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.

Общество BlaBlaCar перестал работать в Крыму Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза.

Общество Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток «Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».