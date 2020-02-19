Экономика
МонаВистаЦентробанк назвал основной канал хищений денег у граждан
В 2019 году мошенники украли в России со счетов физических и юридических лиц почти 6,5 млрд рублей, при этом больше всего денег похищается при покупках в интернете. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа Банка России, размещенном на его сайте.
Читать в источнике
Оценить389
с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газета19 февраля в 05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Космос
Китайский луноход находит что-то странное на обратной стороне Луны
Армия и оружие
СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Политика
США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов
Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Футбол
Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу пройдет 24 марта
Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу назначено на 24 марта, сообщает сайт арбитражного суда города Москвы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Футбол
Безбородов признал, что ошибся, не назначив пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»
Арбитр Владислав Безбородов признался, что ошибся в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо», не назначив пенальти в ворота красно-белых.
Армия и оружие
Военные Сирии ликвидировали более 250 террористов при обороне в Идлибе
Сирийские военные при поддержке Сил национальной обороны ликвидировали более 250 боевиков во время отражения атаки бандформирований около города Нейраб в провинции Идлиб.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Общество
В PS Store началась распродажа японских хитов со скидками до 80 %
Не успели в PlayStation Store начаться четыре вчерашние распродажи, как стартовала ещё одна.
Авто
Россияне назвали автомобили своей мечты
Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму
Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза.
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Экономика
Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Общий объем покупок российских активов иностранными компаниями достиг 20,9 миллиарда долларов.
Общество
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Происшествия
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Шоу-бизнес
Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»
Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».
Игры
Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Разработчики Grand Theft Auto IV сообщили, что игра вернется в Steam 19 марта 2020 года, точное время релиза неизвестно.