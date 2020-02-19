Экономика

МонаВистаМонаВистаЦентробанк назвал основной канал хищений денег у граждан

В 2019 году мошенники украли в России со счетов физических и юридических лиц почти 6,5 млрд рублей, при этом больше всего денег похищается при покупках в интернете. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа Банка России, размещенном на его сайте.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета19 февраля в 05:14

Подробнее о событии

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета19 февраля в 05:15

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС19 февраля в 03:36

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Космос

Китайский луноход находит что-то странное на обратной стороне Луны

HotGeo вчера в 13:32
Армия и оружие

СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot

Известия вчера в 10:23
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

Военное дело 06:40
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов

Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.
Lenta.ru 05:05
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости вчера в 01:39
Футбол

Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу пройдет 24 марта

Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу назначено на 24 марта, сообщает сайт арбитражного суда города Москвы.
Спорт-Экспресс вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Футбол

Безбородов признал, что ошибся, не назначив пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»

Арбитр Владислав Безбородов признался, что ошибся в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо», не назначив пенальти в ворота красно-белых.
RT на русском 07:53
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Армия и оружие

Военные Сирии ликвидировали более 250 террористов при обороне в Идлибе

Сирийские военные при поддержке Сил национальной обороны ликвидировали более 250 боевиков во время отражения атаки бандформирований около города Нейраб в провинции Идлиб.
News.ru вчера в 16:30
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Общество

В PS Store началась распродажа японских хитов со скидками до 80 %

Не успели в PlayStation Store начаться четыре вчерашние распродажи, как стартовала ещё одна.
3DNews 03:56
Авто

Россияне назвали автомобили своей мечты

Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Российская газета 06:15
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза.
ТАСС 07:13
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 18 февраля в 06:17
Экономика

Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

Общий объем покупок российских активов иностранными компаниями достиг 20,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19 февраля в 12:28
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Происшествия

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес

Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»

Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».
Телеканал 360° 02:46
Игры

Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam

Разработчики Grand Theft Auto IV сообщили, что игра вернется в Steam 19 марта 2020 года, точное время релиза неизвестно.
CyberSport.ru 19 февраля в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
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