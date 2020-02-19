В прошлом году мошенникам удалось снять с пластиковых карт клиентов российских банков порядка 6,4 млрд рублей. Всего было зафиксировано 567,5 тыс. подобных операций.

Центробанк назвал сумму средств, украденных с карт россиян в 2019 году

Общество В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Политика СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Общество Китай к концу марта планирует победить коронавирус Как сообщает ToDay News Ufa об этом рассказал посол Китая в РФ, до конца марта текущего года власти страны намерены победить коронавирус.

Общество Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.

Происшествия В мурманском минимуществе прошли обыски Сегодня в министерство с обысками пришли сотрудники силовых ведомств. Ситуацию в органах и в правительстве пока не комментируют.

Общество Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжил испытания Для продолжения испытаний в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов», сообщает пресс-служба Северного флота 20 февраля на официальном сайте Минобороны РФ.

Политика Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Спорт Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода Норвежский лыжник Симен Крюгер высказал мнение, что снегоход помог россиянину Александру Большунову в гонке с общего старта на многодневной гонке "Скитур".

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Здоровье Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.

Авто Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.