Экономика
Народные новостиЦентробанк назвал сумму средств, украденных с карт россиян в 2019 году
В прошлом году мошенникам удалось снять с пластиковых карт клиентов российских банков порядка 6,4 млрд рублей. Всего было зафиксировано 567,5 тыс. подобных операций.
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Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
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Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
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Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла
Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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В РПЛ закрывается трансферное окно
Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
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В Москве умер актер Николай Тонский
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Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше
Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
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Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса
Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.
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