Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков
FINMARKET.RU - Центробанк России работает над законодательным закреплением права клиентов финансовых организаций ограничить доступ к дистанционным операциям во избежание мошенничества.
"Успешность применения методов социальной инженерии обусловлена в том числе нелегальным оборотом персональных данных, которые используются для организации массовых звонков клиентам кредитных организаций", — говорится в сообщении.
ЦБ прорабатывает вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство или свои нормативные акты, добавил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
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