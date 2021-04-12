«Локо» бьёт «Спартак» и ослабляет чемпионскую гонку, Гончаренко дебютирует в «Краснодаре» с фиаско. Обзор 25 тура РПЛ. ВИДЕО

До матча "железнодорожники" имели отставание от "красно-белых" на 4 пункта, а от "Зенита" на 8. Было очевидно, что любая потеря очков "Спартаком" ослабит борьбу за "золото", но обострит её за вторую путёвку в Лиге чемпионов.