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ПРАЙМ

Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков

FINMARKET.RU - Центробанк России работает над законодательным закреплением права клиентов финансовых организаций ограничить доступ к дистанционным операциям во избежание мошенничества.
Финмаркет
"Успешность применения методов социальной инженерии обусловлена в том числе нелегальным оборотом персональных данных, которые используются для организации массовых звонков клиентам кредитных организаций", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ
ЦБ прорабатывает вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство или свои нормативные акты, добавил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Финмаркет

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ЦБ перечислил основные «легенды» мошенников

Pravda.Ruвчера в 10:11

Центробанк работает над законодательным закреплением права клиента ограничить доступ к его дистанционным операциям

Финмаркетвчера в 09:53

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