Экономика
Народные новостиЦентробанк назвал сумму средств, украденных с карт россиян в 2019 году
В прошлом году мошенникам удалось снять с пластиковых карт клиентов российских банков порядка 6,4 млрд рублей. Всего было зафиксировано 567,5 тыс. подобных операций.
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В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
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