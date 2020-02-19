Экономика

Народные новостиНародные новостиЦентробанк назвал сумму средств, украденных с карт россиян в 2019 году

В прошлом году мошенникам удалось снять с пластиковых карт клиентов российских банков порядка 6,4 млрд рублей. Всего было зафиксировано 567,5 тыс. подобных операций.
Читать в источнике
Комментировать376

Подробнее о событии

Платежное похищение

Российская газета19 февраля в 10:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС19 февраля в 03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
iReactor 06:17
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Московский Комсомолец в Марий Эл 19 февраля в 05:29
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Политика

США планируют подписать соглашение с талибами 29 февраля

Газета.Ru 06:14
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Спорт

Брянский лыжник Большунов сломал палку, но выиграл очередную гонку

Брянский лыжник Александр Большунов сломал палку во время масс-старта на 34 км, но всё же выиграл очередную гонку на четвёртом этапе «Ски Тура».
Брянские новости вчера в 11:57
Биатлон

Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
News.ru 04:36
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие

Турция попросила Россию отойти в сторону в Идлибе

Противоречивый глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии.
Телеканал 360° 00:56
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Общество

Рассекречены имена девушек, снявшихся в порноклипе Rammstein

Telegram-канал «Двач» опубликовал имена девушек и ссылки на аккаунты в соцсетях девушек, которые снимались в порно-клипе немецкой рок-группы Rammstein.
NewInform 19 февраля в 09:44
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv 04:34
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Гаджеты

Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления

В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Газета DAILY вчера в 14:40
Армия и оружие

Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей

РИА Новости 05:35
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Газета.Ru 02:49
Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов.
Коммерсантъ 04:02
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

Mockva.ru 06:14
Авто

Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса

Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.
АвтоВзгляд 03:03
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Вести.Ru 02:28
Политика

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Профиль 03:07
Кино

Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссёра «Игры на понижение»

News.ru вчера в 10:09
Общество

Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
РБК 05:39
Общество

В Росстате определили ценности российских мужчин

Самыми главными ценностями у мужской части населения являются семейное благополучие, собственное жилье и дети.
Тульская служба новостей 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное