В интервью телеканалу «Россия 24» Моисеев также сообщил, что позиции Минфина и ЦБ сближаются и по поводу регулирования майнинга, и выразил надежду, что уже в осеннюю сессию в Госдуме удастся принять соответствующий закон.
Читатели британской газеты Daily Mail в жесткой манере отреагировали на высказывания супруги президента Украины Владимира Зеленского по поводу частых жалоб жителей Великобритании на существенный рост цен за коммунальные услуги.
Уход российских войск с Запорожской АЭС — единственный способ добиться безопасности на электростанции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.