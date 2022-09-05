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Центробанк не исключил легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте

Банк России не исключает легализацию трансграничных операций в криптовалюте, сообщает
 РИА Новости.
РБК
В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта.
Forbes
В интервью телеканалу «Россия 24» Моисеев также сообщил, что позиции Минфина и ЦБ сближаются и по поводу регулирования майнинга, и выразил надежду, что уже в осеннюю сессию в Госдуме удастся принять соответствующий закон.
Expert.ru
Минфин предлагает, чтобы у людей были криптокошельки по аналогии с теми, которые сейчас открываются через интернет за пределами России.
Forbes

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Центробанк не исключил легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте
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