Планируемое ЦБ регулирование экосистем не будет распространяться на банки с базовой лицензией, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков.В источнике
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то, что в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет, передает РИА Новости.
Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства, говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.
В этом году список номинаций оказался следующим: Игра года Игра года в виртуальной реальности Любимое дитя Друг познаётся в игре Выдающийся визуальный стиль Самый инновационный геймплей Лучшая игра, которая вам не даётся Лучший саундтрек Лучшая игра с выдающимся саундтреком Устройтесь поудобнее Голосование будет проходить с 24 по 30 ноября 2021 года — в дни проведения осенней распродажи в Steam.
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».