Valve запустила голосование The Steam Awards по 10 номинациям

В этом году список номинаций оказался следующим: Игра года Игра года в виртуальной реальности Любимое дитя Друг познаётся в игре Выдающийся визуальный стиль Самый инновационный геймплей Лучшая игра, которая вам не даётся Лучший саундтрек Лучшая игра с выдающимся саундтреком Устройтесь поудобнее Голосование будет проходить с 24 по 30 ноября 2021 года — в дни проведения осенней распродажи в Steam.