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Центробанк не собирается ограничивать вложения в экосистемы для банков с базовой лицензией

Планируемое ЦБ регулирование экосистем не будет распространяться на банки с базовой лицензией, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков.В источнике

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ЦБ проверит банки на готовность к регулированию экосистем в декабре
РБКвчера в 11:39
ЦБ предложил послабления для банковских экосистем
Право.рувчера в 11:30
Банк России предложил послабления в рамках регулирования экосистем
ТАССвчера в 09:27
Центробанк не собирается ограничивать вложения в экосистемы для банков с базовой лицензией
ПРАЙМ23 ноября в 05:23
ЦБ назвал срок введения требований к экосистемам банков
Frank Mediaвчера в 10:31

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