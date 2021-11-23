FINMARKET.RU - ЦБ РФ доработал подходы к регулированию банковских вложений в экосистему и непрофильные активы, в декабре проведет опрос банков для калибровки параметров риск-чувствительного лимита, говорится в сообщении регулятора.
Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.
США внесли дюжину китайских компаний, занимающихся разработками в области квантовых вычислений и работающих с другими передовыми технологиями, в «чёрный список», тем самым фактически лишив их возможности работать с американскими компаниями.
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые граждане обязаны будут предъявлять в общественных местах и транспорте.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.