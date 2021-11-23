Будьте в Плюсе

Центробанк не собирается ограничивать вложения в экосистемы для банков с базовой лицензией

FINMARKET.RU - ЦБ РФ доработал подходы к регулированию банковских вложений в экосистему и непрофильные активы, в декабре проведет опрос банков для калибровки параметров риск-чувствительного лимита, говорится в сообщении регулятора.
Финмаркет
В частности, ЦБ пошел навстречу банкам и увеличил с 3 до 5 лет срок реализации залогового актива, после которого будет применяться повышенный коэффициент иммобилизации.
Финмаркет
ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков.
ПРАЙМ
Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ проверит банки на готовность к регулированию экосистем в декабре
РБКвчера в 11:39
ЦБ предложил послабления для банковских экосистем
Право.рувчера в 11:30
Центробанк не собирается ограничивать вложения в экосистемы для банков с базовой лицензией
ПРАЙМ23 ноября в 05:23
Банк России предложил послабления в рамках регулирования экосистем
ТАССвчера в 09:27
Банк России доработал регулирование вложений в экосистему
Финмаркетвчера в 09:45
ЦБ назвал срок введения требований к экосистемам банков
Frank Mediaвчера в 10:31

Интересное

Польша преподнесла РФ подарок, сделав «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

Российский журналист и публицист Борис Марцинкевич заявил, что из-за массового протеста со стороны Польши «Газпром» стал единственным держателем акций компании «Nord Stream-2».
Banki Loans23 ноября в 04:34

США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

США внесли дюжину китайских компаний, занимающихся разработками в области квантовых вычислений и работающих с другими передовыми технологиями, в «чёрный список», тем самым фактически лишив их возможности работать с американскими компаниями.
3DNews17:54

В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые граждане обязаны будут предъявлять в общественных местах и транспорте.
Газета.Ru17:54

WP: глава ЦРУ Бернс сделал предупреждение ФСБ из-за «гаванского синдрома» у дипломатов США

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости16:27