Экономика
Вестник КавказаЦентробанк не видит причин для внепланового снижения ключевой ставки
По словам главы Банка России, ЦБ не видел таких обстоятельств в марте и не видит сейчас. "Ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу", - пояснила Набиуллина. При этом она обратила внимание на то, что до следующего заседания совета директоров осталось не так много времени.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Авто
Volkswagen начнет выпускать в РФ три новых модели
В документе говорится, что в производственной линейке Volkswagen Group в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника».
32CARS.ru 00:43
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.
РБК 09:05
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM вчера в 02:37
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Футбол
Слуцкий: инспектор связал баннер фанатов ЦСКА с холокостом
Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил, как инспектор футбольного матча не допустил до стадиона баннер фанатов ЦСКА.
ГЛАС.RU 09:23
Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова показала детей, рожденных от Резо Гигинеишвили
Актриса Надежда Михалкова поделилась со своими поклонниками в Инстаграм снимком, на котором запечатлены ее дети, рожденные в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.
Bimru.ru 08:24
Шоу-бизнес
Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось
StarHit.ru 07:00
Футбол
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Авто
Toyota презентовала кроссовер Venza нового поколения
Новый Toyota Venza построен на платформе TNGA и фактически представляет собой адаптированный для североамериканского рынка кроссовер Harrier.
МонаВиста 19 мая в 14:14
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета
В результате падения самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом в городе Карачи есть выжившие.
Известия 08:53
Футбол
Махмудов: «Не думаю, что Де Зеув гей, хотя у него были такие замашки»
Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов дал интервью, в котором прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации экс-футболиста красно-белых Деми Де Зеува.
Sport24.ru 09:49
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:28
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19
Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
DP.RU 09:58
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Политика
В сети обсуждаются слова Игоря Стрелкова по делу MH17
В сети обсуждается комментарий, который Игорь Стрелков (Гиркин) дал британскому изданию «Таймс».
Военное обозрение 20 мая в 23:25
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «Спорт-Экспресс».
Нева Спорт 07:50
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04