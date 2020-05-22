По словам главы Банка России, ЦБ не видел таких обстоятельств в марте и не видит сейчас. "Ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу", - пояснила Набиуллина. При этом она обратила внимание на то, что до следующего заседания совета директоров осталось не так много времени.

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