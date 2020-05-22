Экономика
ИА Красная ВеснаНабиуллина допустила снижение ключевой ставки
Ранее глава Банка России говорила о том, что не планируется переносить дату заседания. Отметим, 8 мая Набиуллина сообщила, что есть вероятность того, что 19 июня ключевая ставка будет снижена еще на один процентный пункт с текущего уровня в 5,5%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Космос
США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике
Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
Lenta.ru 20 мая в 17:19
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Футбол
«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым
«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Евро-футбол.ру 08:51
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
Российская газета 09:31
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Медведчук призвал власти Украины «покончить» с внешним управлением США
«Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который, согласно конституции, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства», — продолжил свою мысль Медведчук.
REGNUM 07:04
Общество
Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет
Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
МФЦ в Петербурге откроют 25 мая
Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Энергетика
Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
Pravda.Ru вчера в 23:43
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ вчера в 12:00
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14