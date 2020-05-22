Ранее глава Банка России говорила о том, что не планируется переносить дату заседания. Отметим, 8 мая Набиуллина сообщила, что есть вероятность того, что 19 июня ключевая ставка будет снижена еще на один процентный пункт с текущего уровня в 5,5%.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 288

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,2K

Религия РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Космос США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

Общество В Свердловской области продлили ограничительные меры Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.

Общество Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.

Политика Медведчук призвал власти Украины «покончить» с внешним управлением США «Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который, согласно конституции, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства», — продолжил свою мысль Медведчук.

Общество Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.

Общество МФЦ в Петербурге откроют 25 мая Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая. 21

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 601

Энергетика Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть. 25

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 519

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 4

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 71

Общество Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. 158

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 713