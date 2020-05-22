Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНабиуллина допустила снижение ключевой ставки

Ранее глава Банка России говорила о том, что не планируется переносить дату заседания. Отметим, 8 мая Набиуллина сообщила, что есть вероятность того, что 19 июня ключевая ставка будет снижена еще на один процентный пункт с текущего уровня в 5,5%.
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ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

РИА Новости07:33

В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике

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Набиуллина: ЦБ видит возможность снижения ключевой ставки

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РБК06:55

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

ТАСС06:48

Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

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«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым

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В Свердловской области продлили ограничительные меры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
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Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

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Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет

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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

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В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

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В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы

США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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