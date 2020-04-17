Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comЦентробанк обещает не укреплять рубль

В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса. По мнению миллиардера Олега Дерипаска, подобные решения регулятора основываются на теориях середины прошлого века.
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Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

Известия09:04

Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомости07:14

Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС07:28

ЦБ может понизить ставку через неделю. Что это значит для инвестора

РБК08:52

«Как мёртвому припарки!» – эксперт о планах ЦБ РФ изменить ключевую ставку

REGNUM09:12

Набиуллина назвала ставки по депозитам привлекательными для сбережений

РИА Новости05:09

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Интерфакс04:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,3K
Политика

Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18
745
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
517
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
2K
Общество

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
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Политика

МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН 08:46
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Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv 08:06
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Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
746
Общество

Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен

После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна 16:06
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Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
39
Общество

В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости 16:54
474
Политика

Россия направит военных в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Полит.ру 11:16
11
Футбол

В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
2
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
366
Здоровье

Более тысячи тюменцев контактировали с зараженными коронавирусом

В настоящий момент в больницах региона проходят лечение 134 человека с коронавирусом.
NashGorod.ru 07:01
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Происшествия

В МВД Башкирии объяснили, почему полиция задержала детей на улице

SM News 03:25
98
Политика

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
23
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
325
Общество

Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы

Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.
Известия 17:09
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком

В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
РЕН ТВ вчера в 06:37
2
Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
10
Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
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Фигурное катание

Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса

Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.
Газета.Ru вчера в 01:05
6
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Интернет

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
1
Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
4
Кино

Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

RuNews24.ru вчера в 06:28
2
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

РИА Новости 12:12
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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