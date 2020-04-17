Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comЦентробанк обещает не укреплять рубль

В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса. По мнению миллиардера Олега Дерипаска, подобные решения регулятора основываются на теориях середины прошлого века.
Читать в источнике
Комментировать269

Подробнее о событии

ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы

Коммерсантъвчера в 17:15

Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

Известия17 апреля в 09:04

Набиуллина назвала ставки по депозитам привлекательными для сбережений

РИА Новости17 апреля в 05:09

Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС17 апреля в 07:28

Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомости17 апреля в 07:14

ЦБ может понизить ставку через неделю. Что это значит для инвестора

РБК17 апреля в 08:52

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Интерфакс17 апреля в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
933
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
64
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
231
Армия и оружие

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
26
Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
2
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
11
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,1K
Происшествия

Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин

Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
3
Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
28
Экономика

Почему инвесторам стоит отказаться от гособлигаций США – мнение Рэя Далио

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, считает, что инвесторы поведут себя «сумасшедшим образом», если продолжат держать государственные облигации.
Financial One 16 апреля в 07:59
1
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 17 апреля в 12:30
49
Авто

Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать

Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00
1
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2K
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса

В Челябинской области на утро 19 апреля подтверждены 12 новых случаев коронавируса, всего в регионе 83 заболевших COVID-19, сообщает минздрав.
Znak.com 01:44
192
Общество

Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса

Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru 02:50
370
Общество

Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%

Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
697
Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
17
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45

Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
4
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Культура

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Ведомости 03:25
9
Здоровье

Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию

Состояние 9 пациентов удовлетворительное (у 4 больных – легкая степень COVID-19), у 1 больного – средней степени тяжести, еще один – тяжелый, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.
Столица на Онего 02:51
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
266
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
812
Общество

В Крыму число зараженных коронавирусом увеличилось до 45 человек

Новые два случая коронавирусной инфекции за сутки зафиксированы в республике Крым, общее число достигло 45, сообщило министерство информации региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:38
3
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
564
Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
37
Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
483
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
595
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное