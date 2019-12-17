Финансы
Свободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх
В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Футбол
Ефремов покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Общество
Нарколог назвал лучшее средство от похмелья
Ранее 17 декабря сообщалось, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Политика
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.