Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

В течение следующего часа евро колебался в цене и в 11 утра стоил столько же, сколько на открытии торгов. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 17 декабря — 62,7686 рубля за доллар и 69,9431 за евро.
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Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:21

Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

Свободная Пресса03:25

Центробанк обнародовал курсы валют

Sputnik Узбекистанвчера в 02:57

Курс валют на вторник — подешевеют все основные валюты

Sputnik Молдовавчера в 15:05
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Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру 06:30
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Футбол

Ефремов покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта

РИА Новости 08:02
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости 06:57
Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Вести Подмосковья 04:19
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Общество

Нарколог назвал лучшее средство от похмелья

Ранее 17 декабря сообщалось, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия 06:13
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Радио Sputnik 05:19
Экономика

Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Капитал страны вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
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