Финансы

Sputnik УзбекистанSputnik УзбекистанЦентробанк обнародовал курсы валют

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Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
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