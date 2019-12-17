Финансы
Sputnik УзбекистанЦентробанк обнародовал курсы валют
Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает полезной для экономики идею отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
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Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
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Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Экономика
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В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Происшествия
В Бурятии бродячие собаки загрызли новорожденного младенца
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
Наука
Найдена связь между электронными сигаретами и повышенным риском рака
Электронные сигареты позиционируются производителями как более безопасные по сравнению с обычными.
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В крае снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Красноярском крае отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Политика
Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
Футбол
Андрей Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана»
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об объединении чемпионатов России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
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Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного тепла
Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Футбол
Футболисты «Барселоны» и «Реала» поедут на «эль-класико» вместе
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
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Состоялся релиз нуар-издания «Бэтмена» от Telltale
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Песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя 25 лет после релиза
Сингл All I Want for Christmas is You американской певицы Мэрайи Кэри впервые возглавил чарт Billboard Hot 100 через 25 лет после своего релиза.