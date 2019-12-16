Финансы
Sputnik УзбекистанЦентробанк обнародовал курсы валют
Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%
АК&М16 декабря в 02:16
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Общество
В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Общество
Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20%
Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Культура
Адам Драйвер услышал свой голос и без объяснений сбежал с радиоэфира
Звезда "Звездных войн" Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал с эфира на радиостанции NPR, сообщает BBC News.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Кино
В РФ выходит девятый эпизод «Звездных войн»
В России 19 декабря выходит в прокат заключительный эпизод новой трилогии киносаги «Звездные войны».
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Общество
В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров
Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Здоровье
В Бурятии обновляется автопарк «скорой помощи»
Здоровье
Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»
Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке
Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.
Происшествия
Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент
На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
ЖКХ
РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора
Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.
Политика
США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике
Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.