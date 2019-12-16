Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.

Происшествия Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Общество Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20% Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Политика Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

Экономика Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".

Общество Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.

Здоровье Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов "Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".

Футбол Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории» Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.

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Общество Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.

Происшествия Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЖКХ РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.