Финансы

Sputnik УзбекистанSputnik УзбекистанЦентробанк обнародовал курсы валют

2 фото
Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%

АК&М16 декабря в 02:16

Центробанк обнародовал курсы валют

Sputnik Узбекистан16 декабря в 02:57

В Ашхабаде стартовали курсы АФК для тренеров по вратарям в футзале

Turkmenportal16 декабря в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru 20:47
Общество

В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования

Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.
РИА Новости 20:35
Происшествия

Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа

Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
REGNUM 19:48
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
РИА Новости 15:25
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Вести.Ru 19:25
Общество

Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20%

Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.
Телеканал 360° 18:47
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Футбол

Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей

RT на русском 17:09
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Культура

Адам Драйвер услышал свой голос и без объяснений сбежал с радиоэфира

Звезда "Звездных войн" Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал с эфира на радиостанции NPR, сообщает BBC News.
РЕН ТВ 10:22
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 13:55
Кино

В РФ выходит девятый эпизод «Звездных войн»

В России 19 декабря выходит в прокат заключительный эпизод новой трилогии киносаги «Звездные войны».
Аргументы и Факты 20:08
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК 12:24
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Газета.Ru 19:33
Общество

В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу

Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Эхо Москвы 20:07
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
RT на русском 18:45
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости 18:59
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru 19:47
Здоровье

В Бурятии обновляется автопарк «скорой помощи»

Номер один 20:46
Здоровье

Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов

"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".
РЕН ТВ 20:23
Футбол

Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»

Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Газета.Ru 18:18
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент

На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:05
ЖКХ

РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора

Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.
Чита.Ру 07:13
Политика

США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
ТАСС 18:24
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное