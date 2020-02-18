Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦентробанк обновит признаки отмывания денег через НКО

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга. Центробанк предложил расширить перечень признаков сомнительных операций перечисления средств в пользу некоммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на проект регулятора.
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Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
РБК00:00

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Центробанк уточнил признаки финансирования терроризма через НКО

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ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

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Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
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Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»

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Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
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Экономика

Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан

Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.
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Россияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов

Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам.
Уралинформбюро вчера в 23:56
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А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
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Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

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Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК вчера в 05:48
Происшествия

Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году

В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
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Армия и оружие

Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

Газета.Ru 03:34
Общество

McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России

Коммерсантъ вчера в 16:19
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
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Хоккей

Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

Газета.Ru 00:40
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В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
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Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.
RT на русском 05:12
Происшествия

Россия стала самой опасной страной для российских туристов

Второе место в списке опасных стран для туристов занимает Таиланд, где в прошлом году было зарегистрировано 22 происшествия с российскими туристами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.
Pravda.Ru 02:57
Футбол

УЕФА показал официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

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«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
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Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта

Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
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Жена Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии телеведущего

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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
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Певица Zivert появилась лысой в своем новом клипе

В своем блоге в Инстаграм певица выразила благодарность всем, кто работал над клипом, представив их публике.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом

Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Свободная Пресса 16 февраля в 22:30
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
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