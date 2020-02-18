Экономика
Мой БрянскЦентробанк обновит признаки отмывания денег через НКО
Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга. Центробанк предложил расширить перечень признаков сомнительных операций перечисления средств в пользу некоммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на проект регулятора.
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Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Экономика
Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан
Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.
Экономика
Россияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов
Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Происшествия
Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году
В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Общество
McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.
Происшествия
Россия стала самой опасной страной для российских туристов
Второе место в списке опасных стран для туристов занимает Таиланд, где в прошлом году было зарегистрировано 22 происшествия с российскими туристами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Гаджеты
Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта
Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии телеведущего
Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Об этом сообщила супруга известного журналиста Полина.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Культура
Певица Zivert появилась лысой в своем новом клипе
В своем блоге в Инстаграм певица выразила благодарность всем, кто работал над клипом, представив их публике.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.