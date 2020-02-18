с чего всё началось

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга. Центробанк предложил расширить перечень признаков сомнительных операций перечисления средств в пользу некоммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на проект регулятора.

Общество Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Политика Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети» Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.

Экономика Россияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.