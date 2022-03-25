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Банк России объяснил, почему он не хранит валютные резервы в стране

ЦБ считает, что нельзя было сделать так, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили.
Finam.Ru
В качестве примера ЦБ привел кризисы 2008, 2014 и 2020 годов, когда российские экспортные товары сильно теряли в цене, происходил резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками.
Бизнес журнал
Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
Finam.Ru
«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметили в ЦБ.
РБК

Подробнее о событии

Банк России объяснил, почему он не хранит валютные резервы в стране
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