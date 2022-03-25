«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметили в ЦБ.
В Останкинский суд Москвы поступило второе административное дело в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая во время вечернего эфира программы «Время» развернула плакат с пацифистскими лозунгами.
Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".