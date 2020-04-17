Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйЦентробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам

Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет. Все новости Южного Федерального на канале Яндекс.Дзен
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Набиуллина раскритиковала идею раздачи россиянам «денег с вертолета»

Московский Комсомолец17 апреля в 05:35

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:20
8
Экономика

Управделами президента купит у ВТБ здание в Москве за 930,7 млн рублей

Как отмечает «Интерфакс», здание находится в списке непрофильных активов ВТБ для реализации в 2020 году.
Коммерсантъ 04:14
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Здоровье

Мясников и эксперты ВЭБа предложили поствирусную перестройку медицины

Опыт борьбы с пандемией COVID-19 в России должен изменить систему национальной безопасности, приоритеты экономической политики и организации здравоохранения, следует из совместного исследования экспертов Института ВЭБа и руководителя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, главрача московской ГКБ № 71 Александра Мясникова.
РБК 06:52
Происшествия

Названа причина смерти оставленной на лавке у подъезда москвички

Lenta.ru 06:56
556
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Здоровье

В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
8
Происшествия

В Липецкой области умер второй пациент с коронавирусом

В Липецкой области второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в стационаре региональной инфекционной больницы.
Российская газета 06:39
Армия и оружие

Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы

Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ 06:42
9
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2K
Общество

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
46
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала подросшую дочь от Пескова

Татьяна Навка показала подросшую дочь от Пескова 5-летняя Надежда растопила сердца пользователей Интернета.
Экспресс газета вчера в 07:03
15
Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
17
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
2,8K
Футбол

«Краснодар» не накажет Вандерсона и Кайо за пьяную вечеринку

Metaratings 07:14
8
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
67
Экономика

Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе

Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости.
Моллы.Ru 06:49
2
Футбол

Владелец «Спартака» Федун признал аренду Шюррле провалом клуба

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему немецкий легионер клуба Андре Шюрлле не сумел проявить себя в столичной команде.
Вести.Ru 07:04
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
395
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
791
Кино

Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
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Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
257
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
300
Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
155
Общество

В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда

Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.
REGNUM 07:10
Политика

Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.
Российская газета 06:43
Политика

Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Комсомольская правда 07:13
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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