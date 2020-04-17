Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так. Об этом она рассказала в рамках пресс-конференции.

ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

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