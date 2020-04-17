Экономика
9111.ruЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так. Об этом она рассказала в рамках пресс-конференции.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 09:08
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 18 апреля в 16:18
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 18 апреля в 05:31
Армия и оружие
Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна
ИА Красная Весна вчера в 10:36
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
РИА Новости вчера в 22:07
Игры
Видео: первый геймплейный трейлер приключения NieR Re[in]carnation от автора NieR и Drakengard
Компания Square Enix предоставила первый трейлер игрового процесса NieR Re[in]carnation. Проект был недавно анонсирован на iOS и Android.
3DNews вчера в 05:12
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Космос
Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере
Южный Федеральный вчера в 22:17
Культура
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Evo-rus.com 17 апреля в 10:21
Здоровье
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 168
Ульяновск, 20 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки число подтверждённых случаев инфицирования возросло на 11 и достигло 168.
REGNUM вчера в 23:09
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда
REGNUM вчера в 04:19
Происшествия
В Красноярском крае расстреляли молодого мужчину
Минусинск, Красноярский край, 20 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.
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Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
Культура
Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»
Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
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Общество
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»
Пятый канал вчера в 19:26