Экономика

9111.ru9111.ruЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так. Об этом она рассказала в рамках пресс-конференции.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru17 апреля в 05:58

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Общество

В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино

Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 09:08
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,4K
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 18 апреля в 16:18
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,6K
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 18 апреля в 05:31
1,3K
Армия и оружие

Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна

ИА Красная Весна вчера в 10:36
1
Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
РИА Новости вчера в 22:07
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Игры

Видео: первый геймплейный трейлер приключения NieR Re[in]carnation от автора NieR и Drakengard

Компания Square Enix предоставила первый трейлер игрового процесса NieR Re[in]carnation. Проект был недавно анонсирован на iOS и Android.
3DNews вчера в 05:12
1
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Космос

Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере

Южный Федеральный вчера в 22:17
Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Коммунисты потребовали немедленного запрета популярного сериала «Зулейха открывает глаза».
Evo-rus.com 17 апреля в 10:21
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Здоровье

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 168

Ульяновск, 20 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки число подтверждённых случаев инфицирования возросло на 11 и достигло 168.
REGNUM вчера в 23:09
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
1
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

РИА Новости 18 апреля в 11:25
166
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:24
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Общество

Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда

REGNUM вчера в 04:19
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Происшествия

В Красноярском крае расстреляли молодого мужчину

Минусинск, Красноярский край, 20 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.
REGNUM 00:07
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
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Культура

Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»

Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости вчера в 08:15
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Общество

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»

Пятый канал вчера в 19:26
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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