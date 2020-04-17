Экономика
Южный ФедеральныйЦентробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам
Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет. Все новости Южного Федерального на канале Яндекс.Дзен
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Набиуллина раскритиковала идею раздачи россиянам «денег с вертолета»
Московский Комсомолец17 апреля в 05:35
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
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Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Игры
PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае
Российская газета 06:35
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить
Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.
Фонтанка.Ру 07:26
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Дочь не узнала поседевшего за два месяца в Ухане отца-медика
За два месяца напряженной работы 39-летний медбрат полностью поседел. После возвращения в Гуйчжоу Бэньсюэ с порога позвал трехлетнюю дочь.
Lenta.ru 00:15
Экономика
Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей
По принятым мэром Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб.
Ведомости 04:47
Общество
«Яндекс» сообщил о популярности запроса «когда все это закончится»
«Яндекс» собрал статистику изменения количества поисковых запросов во время самоизоляции, по которым можно проследить, как менялись интересы пользователей, вынужденных много времени проводить дома.
РБК 05:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
Нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах признал Кремль
По словам представителя Кремля, в России пока есть мелучреждения, в которых недостаточно койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты.
Live24 07:53
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Футбол
Росель о тюрьме в Испании: «Мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл»
Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег.
Sports.ru 08:45
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Единоборства
Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского
Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 00:51
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%
Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РБК 03:34
Политика
Эксперт назвал создание единой вакцины от COVID-19 наивной мечтой
Создание единой вакцины для всего человечества от коронавируса - наивная мечта, рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА", доктор медицинских наук Николай Дурманов.
РИА Новости 08:55
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
Терапия Ваныкинской больницы закрыта на карантин
Терапевтическое отделение возобновит работу после выписки пациентов и получения отрицательных результатов на COVID-19 всех специалистов.
Тульские СМИ 07:56
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки
Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
Футбол
Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей.
Интерфакс-Спорт 08:10
Общество
Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Кабмин уже утвердил данный перечень. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте кабмина в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 07:58
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:44