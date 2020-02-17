Экономика

РБКРБКЦентробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.
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