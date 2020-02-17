Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.

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Общество Мишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов «Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (с проблемами в экономике)», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Политика Лавров в Мюнхене обсудил с Помпео вопросы контроля над вооружениями Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции подвел итоги Мюнхенского форума по безопасности и рассказал о переговорах с госсекретарем США Майком Помпео, с которым он обсудил вопросы контроля над вооружениями.

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