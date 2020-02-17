Экономика
РБКЦентробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.
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Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Мишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов
«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (с проблемами в экономике)», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Футбол
Букмекеры считают «Челси» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед»
Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают «Челси» фаворитом предстоящей встречи, и предлагают поставить на победу синих по коэффициенту 1,9, что соответствует вероятности 51%.
Политика
Лавров в Мюнхене обсудил с Помпео вопросы контроля над вооружениями
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции подвел итоги Мюнхенского форума по безопасности и рассказал о переговорах с госсекретарем США Майком Помпео, с которым он обсудил вопросы контроля над вооружениями.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр
Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Игры
Появились новые геймплейные ролики отменённого шутера StarCraft: Ghost
Главной героиней игры должна была стать так называемый агент класса «Призрак» по имени Нова, которая позже дебютировала в StarCraft 2. Ещё в 2013 году в Blizzard не исключали релиза StarCraft: Ghost, однако окончательно отмену проекта подтвердили в 2014-м.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Биатлон
Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков
Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Общество
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), «Соллерс», хотят создать альянс.