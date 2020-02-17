Экономика
РБКЦентробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.
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Экономика
Жилищное строительство в России начало снижаться
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Футбол
«Ротор» сыграл вничью со сборной России на Кубке ФНЛ
На Кубке ФНЛ начались матчи второго тура. В группе А состоялся матч между волгоградским "Ротором" и молодежной сборной России.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Евросоюз расширил санкции против Сирии
Восемь бизнесменов попали под санкции из-за того, что они являются сторонниками нынешнего режима, который действует в Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Общество
Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев
Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Армия и оружие
Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят
Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.