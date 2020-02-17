Экономика

РБКРБКЦентробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Об этом РБК сообщил представитель компании, а в пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.
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Пилот по выпуску цифровых прав сможет заработать после принятия профильного закона

Финмаркет03:38

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

ТАСС04:33

ЦБ одобрил блокчейн-платформу «Норникеля»

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ЦБ успешно завершил пилотный проект в «регулятивной песочнице»

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Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» по токенизации

News.ru06:28

В ЦБ РФ одобрили блокчейн-проект «Норникеля»

ГЛАС.RU03:08

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

РБК02:00
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Экономика

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Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
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