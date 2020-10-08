Банк России опасается рисков перегрева рынка в случае продления программы льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5% и очередного кризиса. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов в интервью «РИА Новости».

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