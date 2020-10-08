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РБК
РБК

Центробанк опасается перегрева рынка из-за продления льготной ипотеки

Банк России опасается рисков перегрева рынка в случае продления программы льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5% и очередного кризиса. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов в интервью «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

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Газета.Ru

Банк России опасается «перегрева» на ипотечном рынке

Газета.Ru02:51
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ЦБ ожидает роста ипотечного портфеля в РФ В 2020 году более чем на 18%

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Центробанк опасается перегрева рынка из-за продления льготной ипотеки

РБК03:17
Lenta.ru

Россиян предупредили о риске перегрева на ипотечном рынке

Lenta.ru23:26
Интерфакс

ЦБ не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 12:39
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ЦБ не видит рисков возникновения ипотечных пузырей в отдельных регионах из-за госпрограммы

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Национальная служба новостей02:32

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Отдельно стоимость проектов составляет:S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля - 179 рублей;S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти - 269 рублей;S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо - 159 рублей.S.T.A.L.K.E.R. - серия игр, действие которых проходит в Чернобыльской Зоне Отчуждения.
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В Госдуме оценили идею запретить концерты в барах и кафе до конца года

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.
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