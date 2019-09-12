Финансы
Legal.ReportЦентробанк определил обязательные условия ипотечных договоров
Фото: Moscow Live Центральный банк России подготовил указание о табличной форме условий кредитного договора (договора займа) с физическим лицом, обязательства по которым обеспечены ипотекой.
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Какие права и обязанности у заемщика и других участников сделки по ипотеке?
Аргументы и Факты11 сентября в 06:49
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
РИА Новости 01:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.
РБК вчера в 16:33
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Финансы
Рубль укрепился к доллару и снизился к евро
Доллар снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах вслед за динамикой валют на Forex в условиях роста оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.
Интерфакс 03:34
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11 сентября в 11:46
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество и ICRT третий год подряд проводят масштабное исследование смартфонов. В осеннее исследование вошло 23 новых девайса.
Российская газета 01:00
Происшествия
У берегов США перевернулось судно с 4 тысячами автомобилей на борту
Грузовой корабль Golden Ray с более чем четырьмя тысячами автомобилей на борту перевернулся в Атлантическом океане у берегов американского штата Джорджия.
AutoNews 11 сентября в 10:05
Общество
В национальном парке Приморья медведь обосновался в кабине грузовика
Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае обнаружили на кадрах фотоловушки медведя, который обосновался в кабине брошенного на территории парка грузовика.
ТАСС вчера в 23:56
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Состав липецких вице-губернаторов обновится после инаугурации
Состав липецких вице-губернаторов обновится после инаугурации Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после сегодняшней инаугурации может сменить как минимум треть из своих десяти заместителей.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 14:56
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно Анастасия Заворотнюк отказалась от работы в театре, чем подогрела слухи об онкологии.
Srnsk вчера в 22:27
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском вчера в 11:53
Экономика
ЕС намерен ввести новые налоги в энергетике
Евросоюз изучает вопрос введения новых налогов, стимулирующих переход к низкоуглеродной энергетике, несмотря на риски социальных протестов, аналогичных движению "желтых жилетов".
ТАСС 02:25
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
Московский Комсомолец 10 сентября в 03:25
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру в коре головного мозга человека.
Ugpressa.ru вчера в 16:26
Кино
Ариана Гранде показала отрывок музыкального видео «Ангелов Чарли»
Семисекундный клип не раскрывает много информации, но он показывает трех звезд в костюмах ангелов с черными крыльями.
ГЛАС.RU 11 сентября в 01:51
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13