Происшествия
Вести.RuЦентробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной
Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ. Ранее стало известно, что в головном офисе Банка России во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник получил травмы.
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с чего всё началось
Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.РЕН ТВ03:35
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