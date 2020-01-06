Происшествия

Вести.RuВести.RuЦентробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной

Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ. Ранее стало известно, что в головном офисе Банка России во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник получил травмы.
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с чего всё началось

Взрыв газа прогремел в здании Центробанка

Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.
РЕН ТВ03:35

Подробнее о событии

ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

РИА Новости04:49

При взрыве газа в здании Центробанка пострадал один человек

РЕН ТВ03:37

ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

РБК04:18

Центробанк опроверг информацию о взрыве газового баллона в учреждении

Вечерняя Москва04:06

Банк России опроверг информацию о взрыве газового баллона в центральном офисе на ул. Неглинная

Агентство Москва04:01

ЦБ опроверг информацию о взрыве баллона при ремонте в офисе на Неглинной

Интерфакс05:28

Банк России опроверг данные о взрыве в офисе на Неглинной

Москва 2404:28
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