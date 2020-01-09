Происшествия

Вести.RuВести.RuЦентробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной

Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ. Ранее стало известно, что в головном офисе Банка России во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник получил травмы.
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с чего всё началось

Взрыв газа прогремел в здании Центробанка

Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.
РЕН ТВ03:35

Подробнее о событии

ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

РИА Новости04:49

Банк России опроверг данные о взрыве в офисе на Неглинной

Москва 2404:28

Центробанк опроверг информацию о взрыве газового баллона в учреждении

Вечерняя Москва04:06

ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

РБК04:18

Банк России опроверг информацию о взрыве газового баллона в центральном офисе на ул. Неглинная

Агентство Москва04:01

ЦБ опроверг информацию о взрыве баллона при ремонте в офисе на Неглинной

Интерфакс05:28

При взрыве газа в здании Центробанка пострадал один человек

РЕН ТВ03:37
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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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Общество

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Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
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Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
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Транспорт

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Елена Малышева рассказала, как избавилась от рака

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В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

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Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию

"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
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Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию

Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Союзное Вече 07 января в 04:05
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