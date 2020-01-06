Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.

с чего всё началось

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник. "Информация не соответствует действительности", - сказали в ЦБ.

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Общество В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Армия и оружие Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

Армия и оружие В Иране пообещали «более жесткую месть» США Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Политика В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.

Здоровье Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.

Происшествия Несколько московских школ эвакуировали из-за угрозы взрыва Несколько школ в Москве эвакуировали после поступления сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Экономика «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Футбол «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» 7 марта Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут с 7 по 9 марта. "Арсенал" проведет выездной матч с "Оренбургом" 7 марта.

Армия и оружие Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".