Происшествия
Газета.RuЦентробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник. "Информация не соответствует действительности", - сказали в ЦБ.
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с чего всё началось
Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.РЕН ТВ03:35
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Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
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В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Авто
В России выросли цены на автомобили
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
В Twitter в скором времени может появиться новая функция, которая ограничивает количество ответов на твиты.
Армия и оружие
В Иране пообещали «более жесткую месть» США
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Политика
В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке
Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Транспорт
В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Происшествия
Несколько московских школ эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько школ в Москве эвакуировали после поступления сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Футбол
«Арсенал» сыграет с «Оренбургом» 7 марта
Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут с 7 по 9 марта. "Арсенал" проведет выездной матч с "Оренбургом" 7 марта.
Армия и оружие
Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта «российского» Ан-124 «Руслан»
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.