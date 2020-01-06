Происшествия

Газета.RuГазета.RuЦентробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник. "Информация не соответствует действительности", - сказали в ЦБ.
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с чего всё началось

Взрыв газа прогремел в здании Центробанка

Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.
РЕН ТВ03:35

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ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

РИА Новости04:49

Банк России опроверг данные о взрыве в офисе на Неглинной

Москва 2404:28

ЦБ опроверг информацию о взрыве баллона при ремонте в офисе на Неглинной

Интерфакс05:28

Центробанк опроверг информацию о взрыве газового баллона в учреждении

Вечерняя Москва04:06

Банк России опроверг информацию о взрыве газового баллона в центральном офисе на ул. Неглинная

Агентство Москва04:01

ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

РБК04:18

При взрыве газа в здании Центробанка пострадал один человек

РЕН ТВ03:37
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Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
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Sport24.ru вчера в 14:29
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Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

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Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут с 7 по 9 марта. "Арсенал" проведет выездной матч с "Оренбургом" 7 марта.
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Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта «российского» Ан-124 «Руслан»

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Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
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